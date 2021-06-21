蕭姓買方2014年間花費近千萬元購買新北市新店區某房屋並出租，5年後才發現買到海砂屋，氣得怒告廖姓賣方及房屋仲介求償992萬餘元買屋費用。台北地院審理發現，賣方明知是海砂屋，卻未如實在「屋現況說明書」揭露，遂判全數由賣方賠償，房仲不必負連帶責任，可上訴。

買方主張，他在房仲介紹下2014年7月間與賣方購屋，成交價為980萬元，但直到2019年2月他才發現買到海砂屋，追查發現賣方早在2012年間就檢測過，也曾收到建管單位的拆除通知，卻未在「房屋現況說明書」揭露，因此要求賣方及房仲連帶返還980萬元買賣相關費用12萬餘元。

賣方抗辯，買方明知房屋有問題，仍簽立「房地承購風險聲明書」，而買方自己未快速檢查房屋，房屋也未達不堪居住的程度，買方還出租給他人，要他賠償實在不合理，至於未在說明書揭露，是因選項文字太小「勾錯」；房仲則強調已善盡提醒、告知義務。

北院認為，「房屋現況說明書」中關於海砂屋的選項簡短明確，不會難以閱讀，賣方卻仍勾選「否」，且同一份說明書內的其他屋況項次都沒勾錯，賣方顯然刻意隱瞞海砂屋事實，因此判賣方應負賠償責任。

北院並指，房仲不具檢測海砂屋的專業知識與設備，並無調查、告知義務，且在本件成交之前，就已告知同社區其他戶也有海砂屋，提醒買方應先做檢測，因此並無過失責任，不必負連帶賠償責任。