台北市士林區某長照機構爆發群聚感染，確診高達47人、其中3住民死亡。當地里長痛批「怎麼都沒有人通知」，害里內長者都不敢出門，居民超生氣。據指出，染疫的人已依輕、重症程度分送不同地方，重症者全送新光醫院救治。

「生氣呀！怎麼不氣，我們這邊是老社區欸，大家都會怕啊」，林姓里長說，長照機構一口氣冒出40幾個人確診，嚇壞附近居民，對於機構涉隱匿、北市府反應慢半拍，怨聲四起。據了解，6月8日就有人出現發燒症狀，衛生局直到14日才安排採檢。

目前重症者全部送往新光醫院救治，里長指出，其他輕症或無症狀的人，還有被匡列需要隔離的，也分送兩地。整間機構淨空，21日上午全里大消毒，里長強調，該機構能不能恢復營業，要等衛生局檢查通過才行。民眾認為，就算復業，「誰還敢把長輩送過去」。

里長不滿地說，里民中有許多老人，最近因擔心疫苗副作用，本來就不大願意去接種了，現在又爆發大量確診，更不敢出門，「都躲在家裡，不然怎麼辦」。