台股大盤重挫逾200點，但觀光概念股逆勢上揚，類股反彈逾3個百分點，飯店、旅遊這些個股，因為市場預期全國三級疫情警戒可望如期解封。目前全國三級疫情警戒暫定至6月28日，下階段決策仍待指揮中心拍板。市場預期解封後的報復性消費，帶動觀光概念股反彈。

今早華園(2702)、第一店(2706)、高野(2736)、紅馬-KY(2928)、御頂(3522)、大略-KY(4804)及洛碁(8077)等盤中觸及漲停。

國內新冠疫情5月中旬升溫以來，經過二度延長，全國三級警戒已進行滿一個月。對於6月28日後會否放寬，指揮中心指揮官陳時中表示，仍希望全國一致而非縣市解封，不傾向一下子從第三級退回二級，但考慮調整低風險場域防疫規範強度。

5月公布的營收，華園單月營收5966萬元，年增84%；第一店單月營收2050萬元，年增21.9%；紅馬-KY5月營收為2.73億元，年增23%；大略-KY5月營收2989萬元，年增148%。

紅馬-KY 5月合併營收「雙降」探底，主因去年政府短期政策次世代點數禮品銷售已於去年11月結束，伴手禮相關業務事業營收年減逾7成，以及匯率換算影響所致。若以功能性貨幣日圓計算，5月合併營收為年減16.07％、前5月合併營收為年減2.05％。

紅馬指出，故鄉納稅「Furusato 360」平台為去年以來營運發展重心，迄今已與超過17個中大型入口網站、230個地方自治體合作共同推廣，帶動5月故鄉納稅業務營收年增約13％，彌補結束伴手禮相關業務影響，對整體營收貢獻已逾9成。