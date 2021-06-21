美律(2439)首季在淡季、以及缺料問題下，營運探底，第二季預計在耳機產品出貨成長下，單季營收會有兩位數年成長，惟今年儘管客戶端有新品推出，但可能因缺料而產生遞延或是出舊品換料因應，因此，產線稼動率控制不易，法人預估，美律2021年整體營運預期將有回溫。

美律儘管第二季營運受缺料及運輸影響，單月營收仍相較去年同期成長，5月營收27.4億元、年增加27%、月減少3%，營收動能來自於Audio及揚聲器出貨提升，美律4、5月營收皆大約在27~28億元水準，預計6月也可以維持該趨勢。

美律第一季因營收規模、產能利用率下降及低毛利率TWS(無線藍牙耳機)出貨較多等影響，毛利率降至10.1%，不過第二季已經出現減少低毛利率產品之出貨占比，故毛利率將有所改善，法人預估，美律整體第二季營運狀況來看將有營收季增、毛利率不再探底之狀況。

美律預估第二季單季營收會有兩位數年成長，且在產品組合上，預估耳機產品占比約6成、揚聲器約3成；產品別成長幅度上，整體耳機產品會有2位數成長、TWS(無線藍芽耳機)則會略減，電競耳機也因缺料會減少，至於揚聲器則預計會有2位數成長，但耳機揚聲器會下滑。

展望第三季，美律揚聲器仍可維持季成長、Gaming耳機部分將有新產品開出，另外，先前銷售具備ANC(自動降噪)功能TWS因銷售需求提升而有再追加訂單之狀況。整體來說，美律2021年上游缺料仍是關鍵，儘管客戶將有新品推出，但可能因缺料而產生遞延或是出舊品換料因應，因此，產線稼動率控制不易，法人預估，美律2021年整體營運預期將有回溫，但若要顯著成長將視缺料及運輸狀況而定。

另外，美律新切入的系統級封裝和影音會議系統也有進展，第一款系統級封裝產品預計8月初貨，影音會議預估在今年就會對營收產生貢獻。