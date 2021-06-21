英國首相強生(Johnson)表示，將領導一新計畫，充分利用科技的突破優勢，取得經濟利益，將科技突破資本化，並將研究引導到有利於大眾福祉的領域。

強生辦公室指出，首相將主持一個小組，就科技作為應對社會巨大挑戰提供策略指導，在全國範圍內提高水準，促進全球繁榮。

英國政府首席科學顧問Patrick Vallance將領導一新的公共機構，任務為執行此一策略。

強生表示，英國的疫苗接種計畫已經證實了英國在規模和速度上取得了成就；英國可以為更多的科技突破注入活力。

除了疫苗開發和接種經驗，英國也希望透過研究能力，能確保在移向綠色技術上帶來更多經濟利益。

英國大多術研發支出是由私人部門所資助；整體研發投資占GDP比例，在2018年為1.731%，低於OECD國家平均的1.419%。但自從脫歐以來，政府已經宣布要增加研發支出。英政府計畫在本財年投資149億英鎊，到2025財年要增加到220億英鎊，並承諾到2027財年要將研發投資提高到GDP的2.4%比例。