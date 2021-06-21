因美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)預期更快的緊縮政策提前升息令美元持續走強，使得以美元計價的金屬更為昂貴，對其他貨幣持有者的吸引力也減弱，致周一(6/21)倫敦(LME)期銅價格盤中續跌0.22%，跌至近10周以來的最低點。

周一(6/21)截至台北時間11:50，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.22%，報每公噸9,125美元，盤中最低一度跌至每公噸9,105美元。(商品行情網)