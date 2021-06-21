《商情》美元走強 銅價跌近10周低點 12:182021/06/21 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)預期更快的緊縮政策提前升息令美元持續走強，使得以美元計價的金屬更為昂貴，對其他貨幣持有者的吸引力也減弱，致周一(6/21)倫敦(LME)期銅價格盤中續跌0.22%，跌至近10周以來的最低點。 周一(6/21)截至台北時間11:50，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.22%，報每公噸9,125美元，盤中最低一度跌至每公噸9,105美元。(商品行情網) 美股走軟影響 台股早盤大跌逾百點 《商情》美元走強 期銅創去年3月來最大周跌幅 #走強 #LME #盤中 #跌至 #銅價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》金融股領跌 港股早盤皆墨 13:262021/06/21 財經 《韓股》韓股走跌 韓元貶至1個月新低 13:092021/06/21 財經 《盤中解析》美股扯後腿 台股殺跌250點 12:182021/06/21 財經 《商情》運價走軟 BDI指數回落1.5％ 09:112021/06/21 財經 台積電重挫20元跌破600元 台股收盤跌255點 守住萬七 13:412021/06/21 財經 恒指午盤收跌1.35％ 電信股逆勢走強 12:472021/06/21 財經 《電子零件》銅箔需求甩苦銅價 榮科今年業績看俏 10:362021/06/21 財經 陸股早盤衝高回落 創指午盤收漲0.5％ 12:232021/06/21 財經 台積電股價開盤重挫13元 市值縮水3370億元 09:402021/06/21 財經 聯準會轉鷹美股收黑 日股一度暴跌逾千點 11:072021/06/21 財經 股匯雙殺 新台幣午盤暫收27.959元 重貶1.49角 12:292021/06/21 財經 財經熱門新聞 全球大塞船 貨物卡海上1個月 這產業剉咧等 - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 難敵疫情 15年福容大飯店台北一館9月1日熄燈 - 財經 持萬張船票 台驊、長榮鋼一張不賣 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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