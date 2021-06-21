台中市強勢幫全市鄰長施打疫苗，引發多個藍營執政縣市跟進，綠營執政的台南市也採取折衷跟進的方式，針對有疫情傳出地區的鄰長，以協助疫調及防疫工作的需要納入優先施打名單，預定從21日下午起施打，將有800名鄰長接種。

台中市長盧秀燕率先宣布全市1萬3000名鄰長也能接種疫苗後，儘管衛福部火速發文，指鄰長未符中央疫情揮中心第二類接種對象，但隔天又政策大轉彎說，只要確認鄰長有協助防疫事宜即可納入第二類優先施打對象；不過，衛福部也提醒中市府要先造冊，以免影響他人接種的權益。

衛福部長陳時中更強調，此案重點不是鄰長有沒有施打疫苗，而是地方工作分配必須很清楚，要確實以「可能接觸到居家隔離或是居家檢疫的」第一線人員為限。 此舉，不僅引發藍營執政的雲林縣、嘉義市、苗栗縣跟進，連民進黨執政的台南市、嘉義縣也宣稱做好準備，只等中央宣布開放。

台南市長黃偉哲表示，有疫情傳出地區的鄰長，因協助疫調及防疫工作需要，將列入優先施打。 市府表示，全台南市有9600位鄰長，目前針對傳出疫情的白河、西港、佳里、學甲、大內等5區的鄰長列入優先施打對象，預定從下午施打，約有800人將接種。