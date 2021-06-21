據環球網報導，台灣新黨前主席郁慕明發布視訊影片透露，在上海隔離21天、做了6次核酸檢測後，他已在上海接種第一針新冠疫苗，21天後準備打第二針。他表示，大陸防疫政策在執行上比台灣更徹底。

郁慕明5月28日通過視訊表示，自己準備登機前往上海接種疫苗。6月19日，他再次在社交媒體發佈視頻，稱自己6月18日已經在上海同仁醫院接種了第一針新冠疫苗，已獲得接種紀錄。

為什麼直到6月18日才打疫苗？郁慕明在視頻中透露，大陸對防疫工作非常嚴謹，有一致的標準跟程序，他是18日隔離滿21天當天打的疫苗。在這21天裡，郁慕明說，自己有7天是在飯店隔離，有7天是居家隔離，有7天是自主管理，在這期間他做了6次核酸檢測，每次都是陰性。

郁慕明透露，兩岸防疫基本規則都一樣，但在執行方面大陸更為徹底，是不講任何交情的，像他居家隔離期間每天都要自己測量體溫上報至街道辦事處。至於台灣在執行防疫政策的嚴格度上，郁慕明認為就「比較差」。

郁慕明最後說，他21天後可以打第二針新冠疫苗，屆時他正好要在上海參加研討會。

近日，蕭敬騰、王耀慶、潘美辰、溫嵐、孟庭葦、黃安等多位台灣藝人接連宣布自己已在大陸接種了新冠疫苗。