美聯準會（Fed）官員布拉德升息預測更激進，鷹派訊息在上周美股四巫日添亂，四大指數皆墨，道瓊下挫逾500點、費半大跌逾2.4％，而國內市場則是外資對台股指標股台積電（2330）降評開第一槍，資金避電子股，再度湧向航運族群，多檔又紛紛亮燈漲停，以散裝航運為尤。

上市櫃航運股中，包括四維航、新興、建興國際、台航、亞航、中航、慧洋-KY、萬海、遠雄港、志信、台船、中櫃、裕民、榮運、宅配通、捷迅、台聯櫃、陸海、正德等全數漲停，同樣擁散裝船隊的東鹼也亮燈漲停。

投顧法人表示，因貨櫃航運股獲利大爆發且因本益比很低，目前外溢效果也擴散至散裝航運股，在貨櫃航運股及散裝航運股的交互輪動大漲下，「不再是只有貨櫃三雄及台驊等四檔牌咖自己玩自己的」，不僅使整個航運類股上漲具有族群性及輪動性，這也是航運股能夠成為目前台股最強主流類股，一項非常重要的充分且必要條件。