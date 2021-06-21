日本東京的JR山手線電車昨天傍晚供電系統異常，全線停駛約4個多小時。調查原因發現是東京都澀谷區變電所附近的的輸電電纜龜裂，變電所自動停止供電，影響約16萬名旅客。

日本時間昨天下午5時30分（台灣時間下午4時30分）左右，位於東京都澀谷區的JR東日本公司變電所供電系統異常，導致東京交通大動脈JR山手線暫時停駛，其他JR中央線、埼京線等多條路線電車部分區間也受影響；JR山手線電車約在晚上9時30分左右恢復通車。

日本讀賣新聞報導，JR東日本公司表示，供電系統異常的原因，是東京都澀谷區變電所附近的的輸電電纜出現龜裂，變電所偵測到漏電，因此自動停止供電。

JR東日本公司說，這條電纜直徑約3公分，表面龜裂長數公分，去年8月定期檢查時並未發現異常。

這起供電異常影響山手線、埼京線等6個路線，最長停駛約4小時30分鐘，約有16萬名旅客受到影響。

日本放送協會（NHK）報導，JR東日本公司原本預計受此影響，今天山手線可能需減班1成，不過因已完成修復作業，今天上午首班電車開始即按照既定時刻表行駛，並未減班。