驚險冒險電影總是讓人有感官刺激，其中在選角上更是要求俊男美女，而美國男星布蘭登費雪(Brendan Fraser)主演《神鬼傳奇》系列電影，壯碩身材加上一雙藍色電眼，讓他爆紅成為全民男神，不料最近他出席宣傳活動，外型讓大家嚇一大跳，不但明顯爆肥，當年濃密捲髮也變得稀疏，雖然是為戲增胖，但實在歪得太嚴重，讓粉絲直言看他現在的模樣，真的認不太出來。

布蘭登費雪在1997年主演電影《森林泰山》，一身筋肉加上俊俏臉蛋，讓他在好萊塢順利打開知名度，但讓他攀上事業高峰的，是之後主演了《神鬼傳奇》系列電影，他飾演探險家瑞克，在劇中與瑞秋懷茲配成對，一頭深金色浪漫捲短髮配上英挺五官，魅力破表，這部片不但票房開紅盤，更讓布蘭登費雪成為全民男神，是當時的男神代表人物之一。

布蘭登費雪為新戲增肥，但實在落差太大，讓影迷幾乎認不出來。(圖／達志提供)

在2010年之前，布蘭登費雪還算活躍，演出許多叫好叫座電影，演技也備受肯定，但他之後漸漸淡出了影壇，作品數銳減，2018年他終於鬆口，坦言是因為過去在圈內遭遇了性騷擾，成了他淡出的一大原因，而布蘭登費雪沉寂多年，如今帶著新作回歸，但卻是「人事已非」，男神風采盡失。

據《鏡報》報導，已52歲的布蘭登費雪日前為新片《No Sudden Move》復出跑宣傳，出席了在紐約舉辦的翠貝卡影展，穿著藍襯衫、黑西裝的他，明顯變胖超多，肚皮快撐爆外套鈕扣，不但有厚厚雙下巴，剃短的頭髮能清晰看到頭皮，髮量相當稀疏，感覺老了很多，幾乎讓人快認不得。

據悉布蘭登費雪這次是為戲增胖，需要增肥到差不多300公斤，但跟之前男神形象實在落差太大，讓影迷們難以接受，紛紛哀號「他發生什麼事？」、「這是布蘭登費雪？？？？我要摔椅子了」、「好想念以前的他」，但最希望的，是他健康快樂，仍期待他的新作。