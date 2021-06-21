台股今(21日)早盤開低走低，盤中一度重挫近300點，新台幣匯率由升轉貶，午盤暫收在27.959元，大幅貶值1.49角，成交金額9.79億美元。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率以27.801元、升值0.9分開出，隨著台股下挫，新台幣由升轉貶，早盤最高來到27.800元，最低為27.959元。

美國聯準會(Fed)釋出提前升息的鷹派訊號，加上美股上周五(18日)適逢「四巫日」，美股重挫，道瓊指數收盤下跌533.37點(或1.58%)，收在33290.08點，創下去10月以來最大單周跌幅，標普500指數終場下跌55.41點(或1.31%)，收在4166.45點，那斯達克指數下跌130.97點(或0.92%)，以14030.38點作收，費城半導體指數下跌78.90點(或2.44%)，收在3152.81點。

台股開盤以17305.49點、小跌13.05點開出後，指數開低走低，觸及17023.31點，下跌295.23點。