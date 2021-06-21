來自新疆的迪麗熱巴以混血兒般的精緻五官、火辣身材與高親和力，讓迪麗熱巴的人氣居高不下，也因人紅是非多，迪麗熱巴的盛世美顏屢次遭質疑靠整形，就有網友曬出迪麗熱巴一系列的童年照，只見迪麗熱巴從小的顏值就超可愛，頂著蘑菇頭再搭配一雙圓滾滾大眼睛，整個人美如洋娃娃。

陸網今曬出多張迪麗熱巴的童年照，從幼童到讀書時期的迪麗熱巴，都擁有白皙肌膚和混血兒般的立體五官，不論迪麗熱巴頂著男生頭、蘑菇頭，都會被她一張精緻瓜子臉蛋、靈動有神的雙眼和俏麗五官所吸引，不難看出迪麗熱巴從小就是個美人胚子，而迪麗熱巴的每張照片都笑容靦腆，模樣超可愛，迪麗熱巴童年照出土後，也粉碎她遭指整形的謠言，證明迪麗熱巴是真美人一枚。

迪麗熱巴從小就超可愛。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

迪麗熱巴從小就美如洋娃娃。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

其實，身材火辣的迪麗熱巴總能輕鬆駕馭各種造型，不論是公主仙氣風格或是火辣貼身薄紗，迪麗熱巴每回亮相都成為鎂光燈的焦點，但女神也有跌落神壇的時候，迪麗熱巴日前古裝劇《長歌行》中，她卸下女神光環，多次以女扮男裝颯爽模樣入鏡，而與迪麗熱巴搭檔的是，小她7歲的吳磊，女大男小的組合，卻也讓迪麗熱巴挨酸顯老、外型不搭、沒有CP感，對此，迪麗熱巴也展現高EQ回應「我也不老啊，也是20多歲的人來著」，正面回擊讓酸民全都閉嘴了。