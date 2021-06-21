高雄市鼓山分局女警賴沐恩也是騎警隊的一員，騎馬英姿煥發。（鼓山分局提供／石秀華高雄傳真）

有雙大眼、活潑外向的女警賴沐恩，喜歡登山等戶外運動。（鼓山分局提供／石秀華高雄傳真）

鼓山分局警員謝汶哲受理民眾報案態度一級棒，獲警政署頒獎。（鼓山分局提供／石秀華高雄傳真）

楠梓分局後勁派出所警員何昭緯獲警政署頒發「109年10-12月受理民眾報案服務態度績優」獎。（楠梓分局提供／石秀華高雄傳真）

楠梓分局後勁派出所警員何昭緯從警8年，處理各類案件秉持同理心為民服務而獲獎。（楠梓分局提供／石秀華高雄傳真）

警政署今年核定「109年10-12月受理民眾報案服務態度績優」全國警察單位僅有5人獲獎，高雄市警局就有3人上榜，分別為鼓山分局警員謝汶哲、賴沐恩、楠梓分局警員何昭緯；其中賴沐恩是高雄正妹女警，也是騎警隊一員，穿上騎馬裝的她，英姿吸睛，人正心也美，光是分局提報10月至12月的服務態度件數就多達30件，獲獎實之無愧！

鼓山分局鼓山派出所女警賴沐恩（32歲），也是高雄市警局騎警隊的一員，103年四等特考班畢業，從警7年，有雙大眼的賴沐恩，個性陽光開朗，喜歡戶外運動，由於長相甜美，正妹女警的形象被分局視為活招牌，3年前曾和農業局合作拍攝「高通通戴安全帽」的交通宣導廣告，展現搞笑活潑的另一面。

賴沐恩從警以來，受理服務民眾態度積極熱誠，光是從去年10月至12月被分局提報的事蹟洋洋灑灑就多達30件；去年10月2日，從台南來高雄訪友的曾姓登山客（42歲），和友人相約爬柴山迷路，賴沐恩獲報，推敲曾男描述的登山口與停車地點，開巡邏車載曾男上山尋車，最後在南壽山登山口附近發現焦急等候的友人和機車，結束曾男有驚無險的一天。

去年10月13日，賴員巡邏獲報蘇姓婦人接獲假姪子借款詐騙電話，賴員獲報婦人到郵局匯款，細心攀談，連絡婦人侄子後，戳破詐騙伎倆，讓婦人安心返家；此外，也有不少件為賴員在執行勤區查察時，主動關懷里內多名獨居長輩。

對於能獲獎，賴沐恩表示，「好人好事」就是「助人為快樂之本」的實際延伸，她小小的力量能換得被需要的人的笑容及民眾的肯定，就是她在警職工作上最大的回饋。

鼓山分局另一名獲獎者為新濱派出所警員謝汶哲（29歲），105年四等特考班畢業，服務事蹟也有多達30件；其中去年10月11日，謝員執行備勤時，獲報一名外籍女老師獨自在西子灣岸邊哭泣，謝員前往現場得知該名女老師疑因初入社會求職，一時情緒低迷而萌生思鄉情愁，細心開導，讓女外師感受警方關懷溫度，因此揮別心中陰霾，稱讚：「台灣警察好溫暖！」。

去年10月13日，謝員巡邏時獲報，一名日籍女子的2歲女兒被反鎖在車中嬰兒座椅，謝員趕抵後，隨即撥打轄內熟識鎖匠到場協助，順利解鎖化險為夷。

另一名服務於楠梓分局後勁派出所警員何昭緯（28歲），警專30期，從警8年期間，處理各類案件秉持同理心為民服務而獲獎；去年12月16日，何員擔服巡邏勤務，獲報世運捷運站3號出口，有乘客與計程車司機發生糾紛，何員到場時，只見1名醉漢坐在路旁，何員擔心醉漢獨自在寒風夜裡會有危險，因此協助護送返家，交由家屬照顧。