【旅遊經 編輯部報導】

太平山國家森林遊樂區的「蹦蹦車」一直以來，為民眾進入太平山後高人氣的首選人氣設施，林務局羅東林區管理處除了讓民眾體驗在台灣雲霧帶森林中搭乘蹦蹦車外，也為維護旅遊安全，因此，蹦蹦車營運以來，皆會進行整體環境的安全性監測，以做相應之精進處理。為此，提醒民眾，即日起至10月底施工期間，蹦蹦車及茂興懷舊步道將暫停開放，暫停開放施工期間，將進行今(2021)年度蹦蹦車軌道4處地點進行補強工程！

蹦蹦車原是早期太平山林木生產時期的運材機具，自太平山從林木生產轉型為森林遊樂區後，正式對外營運至今已有30年，一直是太平山國家森林遊樂區重要的旅遊設施。因蹦蹦車軌道係沿山壁整建而成，為提供安全的旅遊環境，林務局羅東林區管理處將定期監測的資料進行分析後，計畫於軌道0K+900m及1 K +50m進行下邊坡補強作業，1k+50m及1+600m處之上邊坡新設防落石設施，施工期間蹦蹦車暫停開放，而搭乘蹦蹦車才能抵達的茂興懷舊步道也暫時封閉。

待蹦蹦車補強作業完成欲恢復營運之際，會再另行公告。相關太平山國家森林遊樂區開放等旅遊事宜，民眾可至太平山森林遊樂區官網、FB粉絲團、台灣山林悠遊網查詢！