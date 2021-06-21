【旅遊經 洪書瑱報導】

疫情尚未解封，民眾現在出門遊玩比之前出國旅遊還困難，更何況是出國一事，民眾許多活動也從馬路改由網路通往目的地，也證明了網路讓地球村更沒有距離了！一直以來日本是國人喜歡出國旅遊的國度，而現在日本東京的「TOKYO REAL UNDERGROUND」（簡稱TRU）藝術季正如火如茶登場，展期至8月15日止！為了讓無法前往日本的朋友也能親睹盛況，特別推出線上展，讓台灣民眾也能透過線上方式參與觀賞，而值得一提的是──藝術節還特別邀請到台灣藝術家林人中參與其中一檔節目演出。

舞者是河村美紀子、川口隆夫和松岡大，三位深深地參與了舞踏Butoh誕生的推手——土方巽、大野一雄和大野慶人的傑作，被現代舞者完全複製著。（Eri WAMURA拍攝）

「TOKYO REAL UNDERGROUND」全名的寓意，一是指實際存在的地下空間，二是指被稱為「Ungura」（アングラ，underground日文簡稱）的藝術活動所蘊含的「自由精神」。而事實上TRU藝術舞蹈節原本是為2020東京奧運暖身、涵蓋日本藝術文化獨特魅力的大型藝文活動，因疫情關係，延至今年春季在東京各個場館盛大展開。藝術節集結了各種受日本「舞踏」影響而成的作品，並選在東京多個地下空間進行拍攝，表演內容展現受「日本舞踏」（Butoh）藝術影響所創作的各類作品。

東京上野的神秘地下空間 -- 建於1930年的博物館動物園站舊址，藝術家在這兒進行創作。（Photo by Tatsuhiko Nakagawa）

TRU選擇東京多個地下空間，來展現受日本舞踏藝術影響創作而成的各類作品。（Photo by Tatsuhiko Nakagawa）

TRU藝術節活動內容，主打日本前衛藝術「舞踏（Butoh）」，系列展演集結眾多藝術家跨界跨域進行精采表演，演出地點包括地鐵銀座站、新橋站以及地下通道，並結合AR擴增實境，讓東京都會街區化身虛實交錯，讓藝術家們在前衛藝術展演空間演出。因應疫情眾多演出及展覽，改採線上形式呈現，適合欲重遊日本的民眾，能透過網路先睹為快，來一趟虛實融合的藝術之旅。而何謂「日本舞踏（Butoh）」？這是一種前衛藝術，創於二次大戰後，當時的日本處於戰敗後的低靡氣氛，街頭也湧現反戰與學運風潮，日本藝文界開始對一昧推崇西方美感進行省思，於是「舞踏之父」土方巽與並列「舞踏宗師」的大野一雄，尋找一個超越西方現代舞形式、進而更能發揮日本傳統舞蹈精髓的表演，於是就從日本人「內縮」的身體特質出發，「日本舞踏」就應運而生。這次TRU藝術季從當代視野出發，聚焦「舞踏」新境界，融合新老藝術家們打破舞踏「全身抹白、舞姿緩慢」的固有概念，藉由自由大膽的實驗作品，直逼舞踏的內在本質，也展現舞踏的真正魅力。希望透過這些作品，讓更多人發現東京美妙的未知空間，以及感受前所未有的舞踏藝術之美。

透過AR技術可追隨William Klein拍攝的足跡。（naoto iina拍攝）

另外，還有結合AR（擴增實境）新科技的展覽《Dance Happening—Today》，展覽地點選在銀座和新橋的街上，並且結合網際網路，透過AR技術，讓民眾置身街頭，透過手機螢幕對照觀賞William Klein在雨後的銀座和新橋所拍攝的一系列作品。而且前往指定地圖上的標誌地點後，舉起手機並按地圖上的標示，手機螢幕還即可浮現1961年3名舞蹈家土方巽、大野一雄、大野慶人正在街頭表演的影像，如同行走在攝影畫廊。

來自台灣的藝術家林人中也參與這次「Takao Kawaguchi 精選：一種注目」的藝文活動 。《Dancing with Gutai Art Manifesto 1956 (2020) 》

值得一提的是台灣旅法藝術家林人中也參與這次「Takao Kawaguchi精選：一種『注目

活動，橫跨表演及視覺藝術領域，擅長藝術創作、編舞與策展工作的林人中，以「Is this Gutai / これは具体か?」為主題，會同四位去年「如果具體派宣言是一首舞譜」的表演者進行直播線上表演，並且探討林人中的具體派（Gutai）與行為藝術研究。

威廉·克萊因攝影展「以城市為主角的銀座1961攝影展」William Klein 「Crab Dancer」 (c) William Klein, Tokyo 1961

William Klein 攝影展-1《GINZA 1961—Starring： The City》（Tatsuhiko Nakagawa拍攝）

威廉·克萊因攝影展「以城市為主角的銀座1961攝影展」William Klein 「Crab Dancer」 (c) William Klein Tokyo 1961

除了舞踏表演，還有街頭主題攝影展《GINZA 1961》，地點就辦在地鐵銀座站與東銀座站之間的地下通道。由於1961年是「舞踏」正開始綻放光芒的時期，攝影展挑選了10張William Klein當時在銀座拍攝的作品，放大後覆蓋整個地下通道的牆壁，相當有氣勢。

民眾欲線上看秀，可至官網註冊「TRU Online」，即可線上收看各種不同藝術家的作品。6月底前每週末會發佈新的節目內容，在8月15日活動結束前，隨時能觀看約10項演出作品和藝術家對談系列「BUTOH酒吧 (スナック) 」。參與的藝術家皆為活躍於世界各地、涉獵舞蹈、戲劇、影像等領域，這些藝術家們以無觀眾方式拍攝他們的新作品或話題作品，並在線上播放，滿足無法親自前來的愛好者，享受這一場精采的跨界跨域藝文盛會。

※.TOKYO REAL UNDERGROUND資訊─

時間：即日起至 8月15日（日）地點及舉辦方式：線上演出及東京都內數個場所參加費用：免費（觀看線上節目需事先註冊）網址：