大陸21日新增17例確診病例，其中一例為廣東東莞市本土病例，當地宣布21日起全市核酸檢測，各地超過8000名醫護人員趕赴當地協助採樣工作。東莞市政府20日指出，指東莞近期的確診患者，驗出帶有印度最先出現的Delta變種病毒株，基因排序與先前廣州個案有較大差異，顯示並非來自同一源頭。

大陸國家衞健委21日通報，新增17例確診，其中一宗來自廣東東莞的本土感染病例。東莞今起開始進行全民核酸檢測，各地超過8000名醫護人員趕赴當地協助採樣工作等。

東莞新增的患者是麻涌鎮一名19歲學生，是先前一名確診者的密切接觸者，就讀的學校進行封閉管理。東莞市政府宣布，麻涌鎮劃為封控區，全鎮只進不出，並展開第三輪全面檢測。據東莞市政府20日召開防疫記者會，指東莞近期的確診患者，驗出帶有印度最先出現的Delta變種病毒株，基因排序與早前廣州個案有較大差異，顯示並非來自同一源頭。