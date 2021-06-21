海山警分局偵防車與貨車擦撞，衝擊力道相當大，偵防車車頭全毀、貨車側翻於路上。（翻攝）

海山警分局偵防車與貨車擦撞，衝擊力道相當大，偵防車車頭全毀、貨車側翻於路上。（翻攝）

海山警分局偵防車與貨車擦撞，衝擊力道相當大，偵防車車頭全毀、貨車側翻於路上。（翻攝）

海山警分局偵防車與貨車擦撞，衝擊力道相當大，偵防車車頭全毀、貨車側翻於路上。（翻攝）

吳男等4人依妨害秩序罪移送地檢署偵辦。（翻攝）

男子持槍遭人追逐 警偵防車馳援擦撞貨車車頭全毀

21歲吳姓男子等4人20日晚間10時許，在新北市板橋區光復橋下河濱公園追討賭債，4人追打持玩具槍的19歲傅姓男子，海山警分局獲報，偵查隊前往現場馳援，卻在縣民大道與漢生東路口與貨車擦撞，偵防車車頭全毀、貨車側翻，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，傅男積欠吳男數千元賭債，雙方相約板橋區光復橋下河濱公園談判，傅男找來1名友人助陣並攜帶玩具槍防身，吳男則找來另3名友人，雙方談判過程中，傅男竟拿出玩具槍射擊，吳男等人不滿開始追逐毆打傅男。

路過民眾見狀報警稱「男子持槍遭人追逐！」海山警分局獲報派出所立即趕往現場，偵查隊同時前往馳援，但偵防車在縣民大道與漢生東路口卻與貨車擦撞，由於衝擊力道相當大，偵防車車頭全毀，貨車側翻於路上，所幸3人送醫後無生命危險。

警方指出，吳姓貨車司機與偵查隊隊員酒測值均為零，詳細車禍原因待進一步釐清，另外，將吳男等5人帶回偵訊，吳男等4人依妨害秩序罪移送地檢署偵辦，另外，傅男持玩具槍則涉及恐嚇罪嫌，同樣依法送辦。