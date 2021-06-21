紐西蘭今天公布5位確定參加東京奧運的選手名單，其中一位女選手哈巴德（Laurel Hubbard），將是第一位挑戰奧運的變性選手。

現年43歲的哈伯德是在30幾歲時進行變性手術，過去曾以男性選手參賽的她，體內睪固酮濃度低於國際奧林匹克委員會IOC規定的門檻，因此取得女子舉重參賽資格。

哈伯德將參與東京奧運女子舉重87公斤量級，比賽日程訂在8月2日，她說：「對於許多紐西蘭人民的善意和支持，我抱著感激且謙卑的心情，當我3年前在大英國協運動會手臂受傷，被告知我的運動生涯可能要畫下句點了，但是你們的支持、鼓舞及愛，幫我度過這些黑暗時刻。」

對於哈伯德的奧運參賽資格，紐西蘭奧委會主席史密斯（Kereyn Smith）表示，哈伯德符合所有跨性別運動員所需的參賽資格標準，儘管性別認同在國際體壇是敏感又複雜的議題，仍須在人權和運動競技的公平性取得平衡。