和美警分局查獲聚賭，涉嫌違反傳染病防治法及衛生福利部公告之群聚規定，函報縣政府裁處。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

麻將牌咖已經造成彰化疫情破口，病毒進入社區了，全國也還在三級警戒，卻仍有麻將牌咖不管不顧，飲酒群聚繼續賭，和美警分局20日接獲情資，在和美鎮靖東安路一間民宅，查獲屋主李男在內飲酒並與5名友人群聚打麻將，邊打還喝酒，麻將摸來摸去，口沫橫飛，還都沒有戴口罩，涉嫌違反傳染病防治法及衛生福利部公告之群聚規定，函報縣政府裁處。

和美警分局表示，查獲分別是李男27歲、鄔男35歲、薛男60歲、陳男42歲、陳男51歲及王女43歲，賭客們表示，彰化已經好幾天都零確診了，悶很久了，摸一把應該沒問題。

縣府強調，病毒引經進入社區，在疫苗還沒打到一定程度，且全國三級警戒也還沒解除警報，不能鬆懈，無視規定將處以重罰。1人最低罰罰6萬，最高30萬元。

新冠肺炎疫情近日確診人數雖有下降趨勢，惟為有效防制疫情擴散，目前全國仍維持第三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，尚未到可以鬆懈的時刻，彰化縣長王惠美呼籲民眾應避免非同住者的室內非必要社交聚會，尤其是室內麻將牌桌查察取締工作將持續嚴格查處。

和美警方呼籲民眾應減少非必要外出及活動，也請民眾自我克制，不要以身試法，以為僥倖不會被抓，不會染疫，最後都是得不償失。