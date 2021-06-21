祈福止災群像圖。(OpenKMT提供)

新冠肺炎本土疫情爆發以來，死亡人數持續攀升，情況惡化中。國民黨次團OpenKMT發起「全民點燭、祈福止災」線上活動，除悼念染疫亡者、祈求疫情早日結果，並訴求政府立即執行全台普篩、立即進口國際認可疫苗供全民施打。

OpenKMT發起這項網路活動於上午10點半登場，包括前副總統吳敦義、救國團主任葛永光及立委李德維、陳以信，及南投縣議員游灝、彰化縣議員曹嘉豪、新北市議員廖先翔與王威元、花蓮縣議員魏嘉彥、高雄市議員邱于軒等各縣市藍營議員、青年團前總團長田方倫等數十人也共同發起，以一人 (親子)一燭拿起手板，提四大訴求拍短片上傳活動官網及各社群網站方式，號召全民、僑胞持續為台灣祈福，活動在上午10點半展開，迅即獲得各行各業人士、僑胞等數百人響應。

OpenKMT表示，我國疫情已造成非常多的不幸事件，基於By the People的觀念，發起「全民點燭祈福止災活動」，希望以全民的力量來祈福止災。號召全台灣 (台澎金馬)同胞點蠟燭來為壟罩在疫情陰影下的台灣祈福、來悼念無辜犧牲的500多位同胞。

OpenKMT表示，沒有普篩，就像是瞎子摸象一樣，摸到哪說到哪，根本不知道象 (即疫情)到底是什麼樣子。因此，強力呼籲政府立即進行普篩。

此外，打AZ疫苗後不知明原因死亡的長輩已數十人，而政府有意給尚未進行第三期試驗的國產疫苗通行證，是讓同胞冒生命風險。治國第一件事就是「人民的生命」，呼籲政府立即搶購足夠數量的國際認可疫苗供全民施打，讓疫情可盡速被集體免疫壓制。

發起人曹嘉豪表示，國內疫情趨緩根本是騙局，失控失能的政府只等國際救援疫苗，無辜死亡的確診者也不見中央哀悼。每天死亡數持續上升，但政府沒有任何作為可緩解人民對疫情的恐懼，民進黨政府甚至連源頭如何發生都不敢或不願查，反倒美國總統拜登愛犬死亡，蔡總統第一時間發文哀悼，卻對台灣無辜死亡的確診者不聞不問，可見人民從不再她心中。

「台灣人真的不如美國狗嗎？」曹嘉豪表示，本土疫情爆發至今，累積死亡人數超過500人，許多確診者家屬根本來不及說再見，民眾等不到疫苗，只能苦等國際救援。

曹嘉豪說，人民的吶喊中央視而不見，因此發起默哀行動，邀請民眾在家一起點亮蠟燭，透過大家的力量，紀念遠去的同胞，祈求災難就止於此。也要求中央立即進行全台普篩，並加速進口國際認可的疫苗供民眾施打，希望大家一起祈福，讓台灣早日度過這失控的疫情、渡化這失控的政府，為台灣加油、打氣，天佑台灣。