台北農產運銷公司爆出群聚感染，已有45人確診，台北市長柯文哲今早緊急召開防疫記者會說明，柯文哲說，因北農人員流動性太大，陸續傳出有感染個案，過去疫調都是以戶籍為根本，但北農不適用，發現很多人在台北市上班，但戶籍地不在台北市，最後和中央討論的戰術是將4000名人員都打疫苗。

柯文哲說，北農的工作人員有些是從南部上來，日前就傳出零星感染案例，端節已啟動快篩專案，但流動性太大，發現戶籍在北市的占不到一半，都是來自新北市和基隆一大堆，疫調時就發現問題後。

柯文哲透露，中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官衛福部醫福會執行長王必勝曾到北農討論，北農總共有500名員工加上委外廠商和中南部來的承銷商，共有4000人，每周做快篩不如把4000人都打疫苗。

柯文哲說，以打疫苗方式圍堵疫情的擴散，而今天已做快篩的人如呈現陰性，就抓去打第一輪疫苗，希望2至3天內能打完，中央也同意這個戰術，額外撥4000劑疫苗。

台北市副市長黃珊珊解釋，從5月14日到現在有38位人員染疫，包括第一市場29人、第二市場9人，加上外包商7人共45人染疫，已經開始打疫苗有2至300位，中央同意將10％疫苗運用在熱區來支應，前進指揮所會也把所有北農現在拍賣動現，做分倉分流規畫，目前有匡列都會依依協助快篩，這個部分會有相關資訊，明天會把所有完整計畫內容詳盡報告。