教育部公布最新統計數據，從4月20日至6月20日下午5時30分止，累計607位學生確診，比前一天的600位增加7位，是單日增加人數最少的一次。另孩童家庭防疫補貼，已有83.3％符合資格者過網路及ATM申領1萬元的補助。

教育部表示，確診的607位學生中，包括大專生204人、高中生97人、國中生95人、國小生145人、幼兒園生66人。教育部從5月17日開始公布學生確診人數，僅5月18日新增7人，其他時候多數是增加2位數，今天再度回到僅新增7人，顯見校園疫情已減緩。

此外，行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )15日上午上線，18日ATM也加入服務，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母或監護人透過網路及ATM可以申領1萬元。

教育部統計，在網路申請部分，至今日12時已有164萬7045人完成網路申領登記，並已順利將補貼撥入151萬4358人的指定帳戶，另有9萬3112人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到今日12時完成現金領取的人數累計達27萬6443人；合計透過網路及ATM已領到1萬元孩童家庭防疫補貼的人數比率約83.3％。

教育部提醒民眾，「孩童家庭防疫補貼」將持續辦理到今年9月30日，建議民眾多利用網路申請，同時，教育部也呼籲民眾盡量透過網路銀行或到行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )進行查詢入帳情形，以減少群聚風險。