國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍和立委洪孟楷21日上午到輔大醫院捐贈2880個口罩、1000個面罩，江啟臣表示，台灣若要有群體免疫至少要3千萬劑疫苗，現在連500萬劑都不到，更不用說政府自己採購的比例少之又少，質疑蔡政府的超前部署策略做到哪裡去。

國民黨議員羅智強昨日在臉書發文表示，若不是鴻海集團創辦人郭台銘說要買疫苗，蔡英文總統就不會去求美、日。江啟臣對此表示認同，他認為中央在疫苗政策就是錯誤，才會造成現在防疫破口，導致大家陷入疫苗不足的困境。

江啟臣說，以現階端疫苗覆蓋率要達到群體免疫至少還要3千萬劑以上，但台灣連500萬都還沒有，更不用談政府承諾2千萬劑到底來多少，而台灣自己買的少之又少，只能向外求援。若蔡政府真的做到超前部署，難道還會有今天困境？現在其他國家都往解封方向去，台灣卻是封起來的局面。

江啟臣表示，他現在很想知道蔡英文總統、衛福部長陳時中二代疫苗採購沒？面對Delta變種病毒，有沒有防範作為？還是當回歸二級警戒時，依然沒有疫苗，此外，還有經濟該如何復甦？三級警戒靠的是人民自律，若無疫苗支撐，人民能撐多久？