近期美國聯準會態度轉趨強硬，暗示可能提前在2023年升息，引發市場擔憂，不過卻有專家點出，反應市場對未來利率預測的隔夜指數交換利率（OIS）數據不增反降，顯示不少投資人認為，聯準會虛張聲勢的機率相當高，就算未來確定升息，調升的比率可能不是很高。

Barron`s報導，法國外貿銀行（Natixis）美洲首席經濟學家Joe LaVorgna表示，今年初債市爆發賣壓時，OIS數據曾升到2.4%，但上周聯準會宣布調升通膨預測、2023年底可能升息等不利市場的因素後，OIS數據卻一度降至1.71%，創下今年2月以來的新低紀錄。

因此，Joe LaVorgna分析，「市場透過此數據向聯準會大聲表示，我們並不相信你們的說法。」市場認為聯準會虛張聲勢，且維持寬鬆利率的機會並不低，就算選擇調升，比率恐怕也不會太高。

此外，德意志銀行分析師George Saravelos則認為，長期美債值利率在Fed會議後連兩天出現下跌，同時市場對通膨的預測也調降，其實並不符合常理，後續影響還需要時間觀察。

報導提及，聯準會的寬鬆貨幣政策可能會持續到2023年之後，這有機會帶動美股續揚，尤其對利率敏感的科技股可望受惠，但這對美國整體經濟而言並非好事，或許停滯性的通膨會跟著出現。