台股上周漲幅0.61％，不過，外資由買轉賣，面板股有雜音，連續第三周面板雙虎成為外資賣超前兩大個股。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超264.15億元；累計今年初至6月18日止，外資賣超為3879.68億元。

外資總持有股票市值為23兆2932.24億元新台幣，占全體上市股票市值的43.99％，較6月11日的23兆2201.21億元新台幣，增加731.03億元。

在個股買超部分，外資動作並不積極，強茂(2481)買超14928張，居上周外資買超第一大個股，仁寶(2324)、宏璟(2527)分居第二、三名，也僅僅買超13996張及12311張。

賣超方面，面板股持續遭到調節，友達(2409)上周賣超達142656張，群創(3481)也賣超78948張，排名前兩大；長榮(2603)股價創高，但外資獲利了結，賣超70401張。