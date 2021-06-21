台灣新冠疫情衝擊，不動產投資行為暫緩，但據商仲調查結果顯示，有85%的投資人有意願投資台灣，受歡迎的產品則為土地、廠辦與辦公室，需求持續平穩，另外，對倉儲物流及資料中心的興趣度增加。預期此波本土疫情雖恐使交易放緩，但有利於談判及價格空間。

高力國際最新完成的「2021年投資人問卷調查」研究報告中顯示，有85%的受訪者表示在未來1年內仍會意願投資台灣，其中以壽險業及開發商最積極。在投資額度的部分，有2/3的受訪者評估接下來可能會加碼；而也有近八成的人仍穩健樂觀看待價格。最具避險及穩定收益優勢的辦公室與廠辦也受青睞，雖然在2年內租金仍維持微漲態勢，不過在物件釋出稀少下，恐拉長交易時間。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，宅經濟成為世界潮流，線上消費成為民眾生活日常，迎來一波倉儲物流投資商機，成為投資人競逐產品類型之一。而各產品期望的區域，投資人普遍對台北市、新北市及桃園市興趣度高。

高力國際董事總經理劉學龍表示，本土新冠疫情何時能控制，以及民生經濟活動何時能重啟，應該是現在投資人最關心的事了。在這次的調查當中，也列舉了其他幾個可能影響台灣不動產投資的因素，最主要的兩個分別是政府是否會有其他抑制不動產市場的政策，以及數量寬鬆的貨幣政策何時退場。劉學龍認為在疫情干擾之下，除非有較大的通膨壓力，應不至於有其他更緊縮房地產市場的政策，而央行6月17日也決議維持現有利率不變，因此短期內寬鬆貨幣及刺激內需政策應暫不會退場。