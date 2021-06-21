適逢畢業季，今年各行各業因受疫情影響日子過得苦哈哈，恐對即將畢業求職的青年造成影響，勞動部推出「職業訓練」、「學習獎勵金」、「先僱後訓」及「就業獎勵金」4項措施，期盼透過補助雇主及求職者，協助提升青年職場技能，達到縮短尋職週期順利銜接職場。

勞動部推「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年參加電子電機、綠能科技、數位資訊等五大領域職業訓練，每人最高補助訓練費10萬元。只要參加「產業新尖兵計畫」或是勞動部自辦、補助的失業者職前訓練課程，可領學習獎勵金一般課程每月3千元、訓期最高領取3.6萬元，如果參加的是政策性課程每月可領8000元、訓期最高可領9.6萬元。

另外，經歷不足成為青年找工作時遭遇的困難之一，「青年就業旗艦計畫」提供職場實務訓練外，政府補助雇主訓練指導費每人每月1萬2000元，最高補助10萬8000元，藉此提高企業僱用青年意願。「青年就業獎勵計畫」則針對應屆畢業青年提供最高3萬元就業獎勵金，請領資格只要符合2021年6月15日至9月30日間就業」或「2022年 6月30日前退役，且於退役後90日內就業」，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁指出，為讓應屆畢業青年無縫接軌職場，自疫情發生以來勞動部拖出上述措施，去年桃竹苗地區已協助4200餘人參訓，核發學習及就業獎勵補助超過1萬5000人，考量部分行業仍受疫情影響，勞動部今年仍持續並延長推動4項措施，青年只要符合資格條件，要把握機會踴躍申請，詳情可上勞動部網站點選「疫情紓困」，選擇青年專區即可了解各項計畫的補助方式。