國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，昨(20日)下午由華航專機運抵桃園國際機場，衛福部長陳時中表示，這批疫苗孕婦將列入優先，第七類社會運維人員將擴大接種，年齡層也可望往下開放至65歲以上。國民黨台北市議員游淑慧今(21日)在臉書表示，當疫苗陸續到貨，建議應該讓20到65歲的民眾按比例逐漸施打。

關於近日疫苗捐贈一事，游淑慧在臉書指出，郭台銘跟台積電的疫苗捐贈案，如果成功代表什麼重要意義呢？如同徐巧芯議員說的，代表台灣的疫苗足夠讓66%的台灣人能夠施打到第一劑，也代表台灣民眾即將和美國一樣，可以依自己的信心跟身體狀況，擁有疫苗選擇權！

因此游淑慧說，這更代表國際疫苗有機會充足，讓國產疫苗不需要急就章上路，可以按部就班 ，先完成三期臨床實驗程序，當台灣疫苗陸續到貨，她建議應該讓20到65歲的民眾按比例逐漸施打，原因是這個年齡層有學生，他們始終要面臨重返校園正常上課、這個年齡層有勞工、上班族， 他們每天通勤和上班，都有群聚的風險、這個年齡層有家庭支柱， 上面要照顧父母，下面要養育小孩。

游淑慧指出，「當政府一直在擴大自己『關係人』的施打範圍， 也要想想這千萬人是台灣社會的主力！人助自助，非常感謝美國、日本的援助，也感謝郭台銘的登高一呼和台積電的接棒響應，接下來呢？衛福部要努力一點、爭氣一點...，我們自購的疫苗呢？」