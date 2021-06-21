澳門18日通報一名有越南及印度旅遊史的台灣男子（59歲），經檢測感染Delta印度變種病毒，對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，「台灣最害怕的事發生了」，如果不是澳門通報，我們還渾然不知，以為疫情已經好轉。

王鴻薇昨（20）日在臉書表示，現在全球傳染性最強，造成重症機率最高的Delta「印度變種」病毒已經進入台灣，但指揮中心又企圖粉飾太平，說這個案例應該在一個月前染疫，現在病毒量不高，可是這個案例在5月21日已經解除隔離，一直到6月18日出境，期間快一個月都在台灣。

對於指揮中心說法，此案例CT值32，病毒量不高，王鴻薇質疑，台灣現在解隔離標準是CT值30，是不是標準過於寬鬆，而造成台灣一直呈現陰性，到澳門就被確診。

國民黨台北市議員王鴻薇擔心Delta印度變種入侵台灣。（圖／摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇接著指出，在全球印度變種病毒蔓延之際，我們因防疫旅館和集中檢疫所能量不足，又恢復對入境者只要有獨立衛浴的一人一室即可，如果一旦在國外染疫，只是增加對家人的傳染風險。

王鴻薇說，外界要求入境普篩，做好國門防疫已經喊了一年多，現在印度變種病毒確定入侵國門，才決定要對14天隔離期滿加做篩檢，也不過是做半套，且隔離14天，如果有病毒，該傳染的、流入社區都已完成，再篩出病毒也只能亡羊補牢。她直言，「唯有陳時中自己逆時中，才能守好國門，阻絕病毒」。

目前我邊境管制方式是，入境有症狀才進行採檢，之後隔離14天隔離期滿，也未進行採檢，這種檢疫方式，是否能阻擋Delta病毒的入侵，產生疑慮。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，解除隔離進行篩檢是既定方向，執行細節這兩天會公布，而這種作法已形同是入境普篩，是邊境管制的一大改變。