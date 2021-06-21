電動車特斯拉（TESLA）執行長馬斯克（Elon Musk），擁有高達1546億美元（約4兆3288億元台幣）身價，曾經是世界首富，去年5月馬斯克在推特表示，要賣掉價值共1億美元（約28億元台幣）的所有房地產，展開他準備移民火星的計畫，日前他也為豪宅開價天文數字。

馬斯克為了移民到火星做出不少準備，不但已經開始賣出家當籌錢，還售出了名下數棟房產，最後又狠下心出售他認為「最特別」的豪宅，這棟別墅位於舊金山南部，有9房、9.5套衛浴，本來去年他就決定賣出，沒想到年底又改變心意，由此可見他對此豪宅的重視程度。

馬斯克的豪宅還設有游泳池。（圖/翻攝自Realtor.com）

馬斯克喊價豪宅出售10.5億。（圖/翻攝自Realtor.com）

然而日前馬斯克再度在推特發文，表示要賣掉這棟豪宅，還開價3750萬美元（約10億5000萬元台幣），他在貼文中宣布：「決定賣掉我最後剩下的房子，只需要去一個會住在那裡的大家庭，這是一個特別的地方。」價格曝光後立刻在網路上引發熱議。

豪宅裝潢十分奢華。（圖/翻攝自Realtor.com）

據《紐約郵報》報導，馬斯克是在2017年以2340萬美元（約6億5520萬元台幣）買下這處別墅，豪宅的戰地450坪，加上莊園面積則有47英畝（約5萬7534坪），馬斯克也堅持不委託仲介來賣出，因此買方必須要親自和他交涉，讓馬斯克滿意才能順利得標。