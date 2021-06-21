台北農產公司爆出群聚感染，員工、承銷人、攤商已有45人確診，北市聯醫副總院長璩大成表示，萬華從北農第一波開始，6月初第二波，直接跳到濱江市場，現在第三波又再發生，引起高度關注。

璩大成表示，源頭的部分深入調查，一個北農服務地方有北南兩大點，針對第一位個案，當時社區感染狀況嚴重，若一定要說誰是第一位感染者，需要有更強證據，並做保守評估。

璩大成指出，第一波所謂萬華北農地點疫情，5月底就暫告一段落，很不幸在6月初有第二波，直接跳到濱江市場，也就是南邊的工作地點，在特定區域工作形成群聚（cluster），員工出來休息有一定接觸，現在萬華有第三波發生，引起高度關注跟關懷。

璩大成表示，整個體系從中央到地方，使用分頭合擊，透過確診者分析隸屬哪些區域，整件事情雖然源頭不清楚，但會落實截斷後續感染源，不管是否在其他縣市，皆會跨縣市合作，利用精準疫調與超前部署，找出相關確診者。