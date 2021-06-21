長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）貨櫃三雄近來股價天天創新，不但吸引內資主力大戶及中實戶等大舉當沖，也吸引散資買盤進場，據統計，到上周五（6月18日）止，長榮及萬海股東數雙雙寫歷史新高，分別來到345908人及56325人，其中，長榮在近半年內，股東數翻倍增。

依集保每周最後一個交易日統計，公布長榮、陽明、萬海到上周五（6月18日）止，股東數分別為345908人、243767、56325人，各較前一周五（6月11日）止，各為增加31764人、減少5625人、增加8121人，長榮及萬海股東數均寫下歷史新高，只有陽明在6月11日創歷史新高後，上周下滑5000多人。

貨櫃三雄股東數近來躍增，以長榮來說，今年來股東數增加最多，去年12月初股東數只有166404人，但到6月18日已增至345908人，等於是半年就翻倍以上。

此外，陽明股東數也約從去年11月6日的114268人，7個多月倍增至243767人；這波股價最強的貨櫃三雄-萬海，在籌碼的優勢股價表現最凌厲，股東人數增加速度相對較慢，去年11月6日股東數約3萬人，6月18日56325人，但也約增加近九成。