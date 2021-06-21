蔡淑君捐籌資買千套防疫套裝「方便型篩檢站」提高普篩量。（蔡淑君提供／葉德正新北傳真）

新北市議員蔡淑君21日捐贈12台「方便型快篩站」，總市價約60萬元，可隨推即用且無段式升降，安全又便利。（蔡淑君提供／葉德正新北傳真）

新北市政府廣設社區篩檢站近40處，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君21日捐贈12台「方便型快篩站」，總市價約60萬元，可隨推即用且無段式升降，安全又便利，以及1100套「防疫套裝包」，每一套從頭到腳360度保護無死角，讓第一線人員防疫更到位。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，新北市設置39處社區篩檢站，市長侯友宜鼓勵民眾出門「普篩」，抓出社區隱形傳播鏈，而快篩站醫護人員則站在最前線，必須長時間全副武裝，穿著整套防護衣、配戴手套與口罩，悶熱防護衣內總是揮汗如雨。

蔡淑君說，此次提供的方便型快篩站，可讓醫護人員減輕負擔，在採檢時與民眾接觸時，裝置主動配備手套、隔板，多一層防護，操作棉花棒採檢安全性媲美實驗室，搬移速度則更隨時配合人潮添加。

蔡淑君此次共募得12台「方便型快篩站」儀器，每一台價值約5萬元，捐贈者包括有國民黨林口區民眾服務站理事長林光中、台廣澤電科技陳睿騰總經理與安桂獅子會 會長謝牡丹暨全體獅友等人共同敬贈，上午11時於捐贈給衛生局，由局長陳潤秋代為收下。

蔡淑君也與安桂獅子會會長謝牡丹暨全體獅友、銓達工程有限公司 負責人李銘達等人，一同出資購買1100套「防疫套裝包」，捐贈給新北市好日子愛心大平台，上午10時30分將整箱防疫物資運至市府一樓大廳，交由社會局妥善分配。

蔡淑君表示，「防疫套裝包」內附有防護眼鏡、面罩、N95口罩、防護衣鞋、手套以及一瓶60ml的消毒噴瓶，適合各種防疫環境使用，一組搞定成人搭機、出入境與檢疫活動等各種場合，實用性相當廣泛。

蔡淑君說，第一線的防疫人員相當辛苦，對付看不見的敵人病毒，自己必須先做好全身的防護，而民間感謝他們的付出，更希望能守護他們的安全，因此今天送出這些防疫物資，盼能讓醫護在工作上能更得心應手，也希望透過市府的分配，能把整組防護衣送到需要的人手中，盡速讓疫情控制平穩下來，早日回歸正常生活。