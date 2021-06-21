台北市農產運銷公司確診大爆發，由原來十多人演變到確診45人，連包裝派遣工都染疫，對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，自己16日就質詢要求設快篩站，結果到今天北農快篩才姍姍來遲，台北市長柯文哲說要讓台北市一個月內清零，但是如果按照北農模式，她要請問是要怎麼清零法？

王鴻薇今（21日）在臉書發文指出，早在本月10日，議員候漢廷就爆料北農有人確診，自己在16日正式發文質詢台北市政府，要求盡速設置快篩站，全面篩檢讓北農清零，結果市府當做耳邊風，直到今天副市長黃珊珊才「珊珊來遲」，到北農去場勘快篩站地點。

王鴻薇直言，北農肩負大台北地區蔬果供應，員工確診不容小覷，北農竟然未安排員工快篩，反而讓員工自行去篩檢，面對疫情吊兒郎當，甚至不顧染疫員工可能造成其他防疫破口的風險，王痛批，柯文哲說要讓台北市一個月內清零，但是如果按照北農模式，請問是要怎麼清零法？

北農群聚疫情蔓延，台北農產運銷公司累計有20名員工確診，還有在批發市場、零批場攤位承銷商18人確診，整個場域高達45人確診；侯漢廷指出，5月開始就接獲北農多位員工爆料，非法加班、隱匿疫情、匡列不實等事情發生，但北農董事長黃向羣、總經理翁震炘、主祕路全利推託，緩篩又緩隔離。

針對北農群聚感染的狀況，柯文哲今在記者會上指出，因為北農主要負責將中南部運輸上來的農產品進行批發，所以該區域的流動人口相對複雜，上禮拜就已經在該地進行快篩專案，但流動性實在太大，陸續都有出現感染問題。

柯文哲認為，目前北農在全台的流動人口有近4000人，與其每個禮拜做快篩，不如直接打疫苗，圍堵疫情擴散，中央也同意，所以提供4000支疫苗給台北市，希望在2到3天內打完疫苗，解決疫情。