季後賽失利的籃網面臨重整，美媒ESPN報導後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)將跳脫最後一季合約，放棄1230萬美元球員選項成為自由球員。丁維迪也是籃網今年失敗的原因之一，上個球季厄文(Kyrie Irving)受傷缺陣大半季，丁維迪繳出場均20.6分、6.8助攻的生涯最佳成績，本季他反而比厄文傷得更重，只打了3場球。

籃網組成的豪華陣容徹底被傷兵拖垮，哈登(James Harden)說：「如果我們沒受傷，厄文能和我同時上場的話，結果就完全不同了。我相信高層還會給我們3人帶來更多的球員。」總教練納許(Steve Nash)嘆道：「今年實在是困難重重，我們的球員已經盡力了。」

HoopsHype引述一位球團高層的看法，他認為籃網大概留不住丁維迪，他跳脫合約首先是為了加薪，另一方面還想轉任先發。上季他出賽64場，有49場是先發控衛。即使他願意留在籃網當替補，也要看籃網願不願意花2000萬美元雇用一位二號控衛。

另一位球團高層認為丁維迪經過本季右膝十字韌帶的嚴重傷害之後，對於是否給予他1年2000萬美元年薪會有疑慮，他的合理價碼大約是在1700萬美元左右。丁維迪去年12月底開季就報銷，以他的復原進度只能勉強趕上總冠軍賽，但是籃網沒撐那麼久。

此外今夏合約到期的還有葛瑞芬(Blake Griffin)、布朗(Bruce Brown)、格林(Jeff Green)。葛瑞芬轉型為苦工球員表現不錯，他是籃網比較缺乏的禁區人才，如果他還有意願留隊爭冠，業界估計大概600萬美元年薪都可以談。