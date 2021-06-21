大陸國務院新聞辦公室6月21日舉行新聞發佈會，海南省長馮飛在發佈會上表示，從去年自貿港建設總體方案公佈，部分優惠政策相繼發布，進入海南的企業井噴式增長，但同步要堅決防範稅收風險，堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」，明白表示鑽漏洞的空殼公司一個都不要，近日發布文件中，也明確一律不得簽訂或推出與企業繳納稅收直接掛鈎的扶持政策等事項。

另在近年蒸蒸日上的離島免稅商店政策上，也強調將高壓嚴打離島免稅套購走私行為，通過反走私系統和大數據手段，精準研判鎖定布控套購走私目標人員。

據中國網引述馮飛說，將堅決防範稅收風險，強化源頭管控，把好登記註冊關，建立和完善風險識別和發現機制。從企業登記環節開始，建立風險識別指標體系，細化到行業與市縣。

他更強調在招商引資過程中，也必須糾正急功近利等思想偏差，對招商引進的企業，既要講清楚稅收優惠政策，也說明白享受的門檻和條件。