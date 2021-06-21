搶攻宅食商機，香格里拉台北遠東國際大飯店今(21)日宣布推出首創業界的「美食省到家」外送預購專案，一次推出十款套餐，每套3000元，即日起至8月31日預購五套只要優惠價12750元， 現省2250元，預購十套只要22500元，現省7500元，10公里內台北市外送免運費。

「美食省到家」外送預購專套餐選擇多元，包括六款以米其林餐盤推薦的香宮粵式美饌設計的中式闔家餐，人氣經典烤鴨三吃也吃得到，另有四款西式、泰式、印度與星馬等異國風味餐，須24小時前預訂。

香格里拉台北遠東「美食省到家」外送預購專案的中式闔家餐「香宮烤鴨三食」，包含烤鴨三吃、黑松露海鮮蛋白炒飯和季節鮮炒時蔬，適合闔家四人分享。另外五道美饌包括：薑蔥牛油波士頓龍蝦、醬皇蘿蔔美國牛腩煲、黑松露海鮮蛋白炒飯、季節鮮炒時蔬以及每日例湯。其中特別推薦「薑蔥牛油波士頓龍蝦」，海鮮控最愛肉質Q彈鮮美的波士頓活龍蝦，龍蝦切塊後即裹上一層薄薄的牛油，接著將薑、蔥爆香後，將龍蝦下鍋煨煮。火候與時間是這道菜的美味關鍵，薑蔥提味讓活龍蝦更加鮮甜美味，適合闔家享用的海鮮極品。

宅在家也能輕鬆享用到遠東Cafe自助餐廳超人氣炭烤料理！用近三百萬元的西班牙國寶級烤爐Josper Grill悉心烹調的綜合燒烤拼盤，包含慢火煙燻豬肋排、烤雞翅和豬肉香腸，另有凱撒抄拉、烤雞佐地中海北非小米沙拉、新鮮波士頓龍蝦茄醬通心麵、以及起司馬鈴薯泥。Josper Grill烤爐完全採用木炭運作加上獨特的封閉式燒烤設計，不僅可呈現龍眼木炭直火碳烤的香氣，更可原汁原味地品嘗到新鮮出爐的美味。慢火煙燻豬肋排是遠東Cafe 炭烤餐檯招牌菜之一，先以綜合義式香料抹在豬肋排上放置一晚，再煙燻七小時，使之肉質外酥內軟，再塗上特製BBQ醬，最後送進Josper Grill增加其炭烤味，令人吮指回味的豬肋排閃耀登場。

主廚團隊聽到食客們想度假的心，特別設計適合夏季享用的泰式酸辣風味套餐，菜色包含慢燉馬莎曼咖哩牛頰、泰式炸海鱸佐辣椒青芒果沙拉、鳳梨蝦仁炒飯、清炒蔬菜佐脆皮燒肉魚露醬汁、椰香南薑雞湯等五道料理。其中「慢燉馬莎曼咖哩牛頰」更是泰式中經典料理，美國CNN對全球50種最佳美食進行評選，泰國瑪莎曼咖哩榮獲「2021全球美食Top50」第一名，也是瑪莎曼咖哩連續10年蟬聯全球50大美食榜單的冠軍。是泰國南部家常咖哩料理，主廚將花生、椰漿、香茅、蝦醬、南薑、紅蔥頭、蒜及羅旺果等多種香料搗敲至細碎，再以大火爆炒至香氣四溢，再加入醃製一晚入味的美國牛頰肉慢火燉煮1小時，最後以香蘭葉、魚露、椰子糖調味即可，一道風味豐富濃郁並辣度溫和的泰國佳餚新鮮上桌。