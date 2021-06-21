為鼓勵雇主進用身心障礙朋友以及協助其就業，全國依「身心障礙者權益保障法」規定員工總人數一定規模以上的公私立單位應進用身心障礙者，據勞動部統計，截至今年3月全國義務單位計1萬7708家，已足額進用單位1萬5931家，佔90％；應進用身心障礙者5萬9609人，實際進用8萬5062人，超額進用比率為42.70％，足額單位與進用人數皆略增加。

勞動部勞動力發展署官員說明，根據勞動部最新公告名單，今年2、3月連續未足額進用的義務單位中，公立單位部分，國家中山科學研究院不足進用32人排名第1；台中市停車管理處、台灣橋頭地方法院、屏東縣內埔鄉公所及法務部矯正署不足進用2人排名第2；中科院進用不足額主要是因研發專案人員增加，且部分身心障礙定期契約人員約期屆滿未及遞補合適身障人力，該院已規劃改善方案，除自契約期滿之身障員工中擇優續予留任外，也透過桃園市政府勞動局協助加強媒合進用，目前身心障礙定期契約招考及身心障礙人力招募已完成甄選作業。

台中市停車管理處、台灣橋頭地方法院、屏東縣內埔鄉公所及法務部矯正署則是因為身心障礙者離職致未及遞補致不足進用，經所在地方政府協助媒合並加強招募進用，已陸續進用身心障礙者並於5月足額進用。

發展署官員指出，私立義務單位不足額名單中，華邦電子股份有限公司不足進用16人、智邦科技股份有限公司不足進用14人，欣興電子股份有限公司及台灣艾司摩爾科技股份有限公司均不足進用13人，經了解上述公司不足進用原因多為身障員工離職，又因公司產業類型所開放職缺多為專業技術性較高職缺而招募不易，因此不足額進用。