大陸高鐵發展在幾十年間經歷大幅變化，也成為大陸發展的一張名片，統計截至2020年底，大陸高速鐵路營運里程已經達到3.79萬公里，穩居世界第一。根據據大陸國鐵集團方面透露，規劃「八縱八橫」主骨架已搭建7成以上，全國高鐵網已覆蓋94.7％的100萬以上人口城市，成為全球在建規模最大、運營動車組最多、商業營運速度最高的國家。

根據每日經濟新聞引述大陸中車方面說明，高鐵已成了不少人的出行選擇「北京至天津城際高鐵，如果從北京南站和天津站連續發車，旅客可以像乘坐公車一樣隨到隨走，最短發車間隔為3分鐘」，統計2008年以來，大陸高鐵累計運送旅客已超過100億人次。

回顧2019年9月，大陸中共中央、國務院印發《交通強國建設綱要》，指出從2021年到本世紀中葉，大陸將分兩個階段推進交通強國建設。其中到2035年，基本建成交通強國；到本世紀中葉全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國。