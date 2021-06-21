國泰金(2882)旗下國泰證券今天與心誠鎂行動醫電完成IPO簽約儀式，進行上市櫃輔導計畫。國泰證券表示，呼吸道疾病一直困擾我國國民，加上近期的新冠肺炎(COVID-19)更是嚴重影響全球，無論是吸入型疫苗到肺部損傷治療，呼吸治療持續受到臨床的重視；心誠鎂在治療呼吸道的醫用霧化器領域的開發與生產能力備受肯定，也認同提供吸呼道患者更好的醫療品質的用心，希望憑藉著台灣資本市場的力量，將台灣醫用霧化器推向全球藥品市場。

心誠鎂成立於2014年，致力於吸入性藥械合一產品專用霧化器委託開發與生產(CDMO)。獲得美國矽谷知名生技創投維梧資本（Vivo Capital）及其他來自日本、台灣等大型投資法人支持，並在5年內完成第一代霧化器的開發及成功取得歐盟、台灣、巴西、印尼及大陸等各地法規單位的核准，目前霧化器產品已於巴西及大陸上市販售。

依據WHO統計，在COVID-19前，全球已有超過3億人患有呼吸道疾病，其中包含氣喘、慢性肺阻塞(COPD)等，相關呼吸道治療藥品市場達300多億美金。在台灣，慢性下呼吸道疾病已然成為國內十大死因之一，心誠鎂開發的震動篩孔式霧化器(vibrating mesh nebulizer)可針對不同種類的藥物調整網膜振盪頻率，使網膜在霧化過程中維持最佳的工作頻率，進而產生3-5μm的高效率藥物氣霧(aerosol)，讓病患不需要經由訓練與特定的呼吸方式，即可將藥物成功遞送至下呼吸道。從全球藥物市場來看，COVID-19疫情使得吸入性藥物的開發受到各國高度重視，根據最新的市場趨勢顯示，因為具備安全、有效、快速、便利等優勢，採用霧化器作為吸入性藥械組合的開發，已成為全球呼吸道疾病藥物的最新發展趨勢，將在未來數年內成為吸入性藥物開發與呼吸治療領域的主流。

心誠鎂日前與國際知名生物科技領導者CSL Behring簽訂全球開發合作案，為其每年銷售超過40億美金的重磅藥物免疫球蛋白(IgG)的吸入劑型設計開發專用霧化器，為國內呼吸治療領域CDMO業務的重大進展，預期該合作藥物核准上市銷售後，裝置收入及藥物銷售分潤將可為心誠鎂創造亮眼營收，可望成為全球呼吸治療領域中指標性的CDMO公司。