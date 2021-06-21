中鋼（2002）7月內銷盤價開平盤，第三季盤價仍開高4.1%；目前包括大陸鋼價以及國際鋼價漲勢暫歇，以及美元走強使得國際基本金屬價格壓回，壓抑鋼鐵股多頭氣勢。

中鋼7月內銷盤價開平盤，中止連12個月上漲。中鴻（2014）7月內銷盤價開平高盤，第三季鋼價持續穩中求漲的格局。不過，美國鋼價比先前新高暫回檔，美國鋼鐵等股價近期回弱，且台股開低走低，中鋼等鋼鐵股股價亦壓回整理。

國際鋼價短期熄火，除了亞洲鋼價7月走平，美國熱軋自去年一路漲價以來，每公噸曾逼近2,000美元大關後，首傳回檔消息，跌到最新報價每公噸1,887美元，中鋼預計這應是市場震盪調節現象，歐洲熱軋持續向上，每公噸最新報價突破1,400美元大關、來到1,405美元左右，顯然鋼市前景仍然沒有看淡。

此外，美國聯邦儲備理事會(FED)預期更快的緊縮政策提前升息令美元持續走強，壓抑國際金屬走勢，周一(21日)倫敦(LME)期銅價格盤中續跌0.22%，跌至近10周以來的最低點。

中鋼已開出7月和第三季內銷盤價，其中月盤全面持平，但季盤的鋼板、棒線等多項產品，每公噸補漲2,000～2,900元。中鋼5月營收獲利續創新高，預期第三季在接單續旺下，仍有機會持續登頂。

中鴻第二季盤價逐月調高，第二季營收續成長，7月內外銷盤價開平高盤，預計第三季營運仍在高檔水準。

此外，下游的鋼廠包括美亞（2020）、燁輝（2023）、盛餘（2029）、新光鋼（2031）等，第二季營收及獲利也都將比第一季再成長，第三季接單持續暢旺，可望再添營運柴火。