本土疫情持續延燒，全國三級警戒已逾1個月，民眾自主封城雖然讓疫情獲得控制，但何時能解封還是未知數，文史工作者張哲生在網路上貼出一張西門町待租店面的照片，密密麻麻都是出租紅布條，讓網友們看了驚呼「好震撼」、「真的會先餓死啊」。

張哲生在臉書PO出一張西門町店面出租的組合照，數一數竟然多達30間店面，他說昨天（20日）到西門町晃一圈，看到許多店家不敵疫情衝擊，都拉下鐵門做不下去了，掛上出租紅布條，明明是周日卻看不見半個人影，若三級防疫警戒再繼續下去，西門町大概只剩下房子是自己的店家撐得住了。

對此，網友紛紛留言：「真心希望小老百姓民生相關，在28日後可以適度解禁，不過台北我不知道」、「士林、臨江街，還一堆哀鴻遍野呢！」、「我知道很多店家真的是苦撐，而且不知道要撐到何時，一般小老百姓也在苦撐啊，物價高漲、收入驟減，苦不堪言」、「德國的朋友說，過去一年多他們不能出門，慢慢的也就習慣，店家不論到哪，都倒！」。

還有一名西門町小店面房東留言，指出從去年疫情爆發後他就減租了，現下房客還在苦撑、希望快快過去，大家都得過日子。

有網友留言PO出以前士林夜市晚上最熱鬧的街道，現在幾乎沒有攤販，路上黑漆漆的。（翻攝自張哲生FB）

不只西門町，士林夜市也慘不忍睹，有網友PO以前晚上6、7點最熱鬧的士林夜市，幾乎沒有攤販，空盪盪的，讓網友忍不住嘆道，「住30年了，SARS那年也沒這麼蕭條，應該難回復了」、「就像花東鄉下」、「小時候逛士林到半夜2點多還很熱鬧」、「高中大學時的士林夜市真的有夠熱鬧，連平日走在裡面都快要前胸貼後背」。