隨著四大滿貫賽之美國公開賽落幕之後，東京奧運男子高爾夫的參賽名單也即將確定，台灣好手潘政琮雖然沒有參加這次美國公開賽，但他的奧運排名48，足夠讓他穩定取得東京奧運入場券，因此潘政琮在他的個人臉書上寫著「東京奧運，我來了！」

東京奧運因為新冠肺炎疫情延後了一年，即將在7月23日開幕，男子高球參賽資格也延後至6月21日，也就是美國公開賽結束當天。雖然世界高球總會尚未宣布最終參賽名單，但世界排名181名、奧運排名48的潘政琮穩穩地在參賽名單內，因此，東奧入場券可說是穩穩地握在手中。

高爾夫在2016年里約奧運相隔112年之後重返奧運大家族，潘政琮、林文堂、盧曉晴、龔怡萍是台灣高壇第一次披上中華隊遠征奧運殿堂的選手，潘政琮當年以並列30名作收。

女子高球選手部分，東奧資格積分計算期限至6月28日，目前來看，徐薇淩奧運排名33，李旻奧運排名39名，都在安全名單內，幾乎確定可以為中華隊再添2張東奧門票。

截至目前為止，中華代表團在東京奧運已經取得16種類、46席奧運資格，包含桌球6席、射箭5席、射擊6席、拳擊4席、體操5席、游泳2席、田徑1席、自由車1席、馬術1席、划船1席、輕艇激流1席、跆拳道4席、舉重5席、空手道2席、網球1席，以及高爾夫球1席。

潘政琮在臉書上開心表示，「很榮幸能再一次披上我最熟悉的戰袍，東京奧運，我來了。」