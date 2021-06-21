北部某報關行2017年間報運進口一批「針織衫」，海關查驗發現竟是小米的3C產品，認定報關行走私，裁處147萬餘元罰鍰並沒入貨物。報關行提告救濟，一審敗訴，案經上訴，最高行政法院認為「走私」與「虛報」不能混為一談，故廢棄原判決，發回更審。

判決指出，報關行曾於2014年8月私運貨物進口挨罰，2017年10月13日又以「針織衫」等貨名報運進口快遞貨物14袋。台北關查出實際來貨為小米手環2代1440組及小米掃地機器人30組，認定報關行為規避國家通訊傳播委員（NCC）管制，私運貨物進口，遂依《海關緝私條例》裁罰貨價1.5倍共147萬4506元，並沒入貨物。

報關行循序提起行政訴訟，主張他只是受其他公司委任運貨，不知該公司報運貨物與實際貨物不同，且他們只是「申報不實」，而非《海關緝私條例》定義的「私運」，但一審台北高等行政法院不採認，判報關行敗訴。

案經上訴，最高行認為，為了避免「未申報私運」及「申報不實」混淆，立法院過去就針對《海關緝私條例》修法，可見兩種確實是不同的違規態樣，但原審卻以「私運」之責論「申報不實規避管制」之罰，法令適用有先後矛盾的違誤。

此外，報關行主張他是受其他公司委託運貨，原審卻未釐清兩者間的行為分擔，就認定報關行是私運行為人，致無法查清楚本案是未申報私運，還是申報不實規避管制，也有判決理由不備的違法，因此判發回更審。