台北市士林區長照機構爆發群聚感染新冠肺炎，各縣市長照行政單位繃緊神經，但疫苗緩打潮仍在發酵，台南市長照住宿型機構內的住民疫苗施打率已達近8成，居家照顧的個案卻低到推估約僅3成3，台南市社會局正透過照服員全面施打疫苗、疫苗專車載送提升施打意願，降低疫情感染發生。

台北市士林區1間護理之家因1位住民到醫院洗腎感染新冠肺炎，回院傳染造成包含工作人員與住民共47人確診，並有3人死亡。案例讓各縣市長照機構心驚膽跳。

台南市針對長照機構不分員工與住民，已全面施打疫苗，機構實施分艙分流管理，住民在醫院住院後要返回機構，必須經過核酸檢測，即使到醫院看診回來，也要先隔離。

台南市社會局表示，長照住宿型機構收容的住民多為重症長輩，防疫標準更嚴苛，已告知各家機構業者落實防疫規定，若出問題一定要求關門。

台南市長照系統內，住宿型機構與社區居家服務機構的個案施打疫苗狀況天壤之別，住宿機構住民施打率已達近8成，陸續施打中，居家照顧的個案，至今推估施打率只有3成3左右。

有居家個案的家屬認為，台南市尚未有確診新冠肺炎而死亡的個案，卻已有4人疑似因注射疫苗而死亡，寧願讓長輩待在家躲病毒不要外出，也不要冒險注射疫苗。

台南市社會局照管中心分析，兩者疫苗施打率有落差，主要是居家照顧對象的家屬認為長輩不會經常外出，感染危險性相對較低，另外是想等待更好的疫苗施打。

居家個案長輩不愛打疫苗，台南市居家照服員共有6000人，社會局已全面要求施打，降低交叉感染的風險。另提供日照專車與復康巴士，專門載送居家個案外出施打疫苗，提高施打意願。