工研院新一代「熱影像體溫異常偵測技術」創新整合彩色攝影機與熱影像感測器，可即時儲存發燒人員彩色影像紀錄，以便後續疫調需求。。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）。

全台第三級防疫警戒尚未解除，工研院持續投入科技防疫，運用研發的「熱影像體溫異常偵測技術」，結合AI人工智慧與紅外線熱像儀彩色顯示，可同時偵測多人面部額溫，在門禁管制和輔助防疫上，能做到零接觸及高準度全彩偵測記錄，運用在台積電發現可節省3分之2以上的管控人力。

經濟部技術處去年4月發表「熱影像體溫異常偵測技術」成果，在工研院推動下，已協助各界建置完成上百套熱影像防疫系統，今年隨著國內疫情升溫，工研院根據需求，增加門禁管制等設計，讓多人出入的政府機關及企業的防疫機制更加完善。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，工研院新一代「熱影像體溫異常偵測技術」融合AI人工智慧，創新整合彩色攝影機與熱影像感測器，可自動偵測人臉額頭位置的溫度，避免其他熱源干擾產生誤判，可即時儲存發燒人員彩色影像紀錄，以便後續疫調需求。

朱俊勳說明「熱影像體溫異常偵測技術」，可透過溫度補償技術結合物聯網，能根據感測器與熱源的距離、環境溫濕度等條件，將系統量測到的溫度進行補償校正，動態上傳每日受測者體溫資訊及環境資訊，收集數十萬筆對應不同環境溫度的體溫偵測結果，室內外均可維持量測誤差度在正負0.3度的範圍內，準確度達90％。

「熱影像體溫異常偵測技術」已客製化協助台積電，將體溫偵測結合個人身份資料，整併至新竹新建廠工地的員工門禁管理系統，協助新竹科學園區半導體大廠落實實聯制，平均可省下3分之2以上的管控人力及時間。

高雄市文化局駁二營運中心今年初引進工研院「熱影像體溫異常偵測技術」的防疫偵測裝置，認為設備穩定度高，有效解決工作人員手動量測確度回饋過慢的問題，也讓工作人員減少非避要性接觸，大幅度提升工作安全性。