克亞爾 緊緊的防守著 盧卡庫 十分成功 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-B組】[丹麥@俄羅斯(中立場地)][06/22(二)03:00][編號628]

丹麥在對比利時的比賽當中初段表現主動前後場都可壓制著對手。[4]克亞爾 Simon Kjær 在防守 [9]盧卡庫 Romelu Lukaku 時都可搶得先機，[18]丹尼爾·華斯 Daniel Wass 及 [5]喬金·麥赫勒 Joakim Maehle 在左右邊串連進攻十分高效率，而 [9]布瑞斯威特 Martin Braithwaite 及 [20]尤素夫·波爾森 Yussuf Poulsen 在對手半場進行組織時就馬上進行攔截令對方守衛受壓而出錯。當中 只有20歲的[14]達姆斯高 Mikkel Damsgaard 十分突出，技術細膩也有球場視野，製造了好幾個進球機會。

米蘭丘克 左腳射門破網（圖片來源︰達志影像）

俄羅斯第二場分組賽最終能擊敗芬蘭，整體發揮比第一場優勝，打出非常悅目的足球。[22]阿爾喬姆·久巴 Artem Dzyuba 擔任支點的角式能夠在前場停下以及保護好球繼而回傳給身邊的隊友，非常之有效率，從而令到俄羅斯在組織攻勢時更為順暢。另一位令人喜出望外的是 [15]米蘭丘克 Aleksei Miranchuk，這位左腳球員射門強勁，在比賽中作出多次妙絕傳送，更打進一球。

丹麥仍然有晉級16強的機會，只是最後一場比賽必須傾盡全力爭勝，在面對比利時上半場的表現他們絕對有能力做得到。而俄羅斯只要平手就很大機會進到下一階段，當然只是和局為目禁是不太有保障，而且球員都比較多帶球進攻，而防守力也不太穩定。預計最終丹麥會傾巢而出地擊敗俄羅斯。[客勝/2:0/2:1]

德布勞內 和 艾登·阿扎爾 上場後反勝對手（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-B組】[比利時@芬蘭(中立場地)][06/22(二)03:00][編號629]

比利時在對上丹麥時上半場如在夢遊當中時就被對手攻進一球，他們沒法抵抗丹麥的高效及迫搶踢法，節奏被迫踢得很慢，也未能製造入球機會。

[7]德布勞內 Kevin De Bruyne 替補上陣之後馬上叫醒了所有隊友，這證明他是一位世界級中場球員，在他上場後立即貢獻一個助攻，以及打進致勝球。他的無球走動、洞察局勢以及領導能力為比利時改寫了戰局，他將會是比利時於本屆歐國盃的關鍵。比利時隊中有好幾位可以一己之力改寫戰果的球員，包括德布勞內、[10]艾登·阿扎爾 Eden Hazard 及 [11]卡拉斯科 Yannick Carrasco，他們具有速度、技術、把握力，是歐國盃少數隊伍有的良好陣容。

芬蘭仍有機會在比利時身上取得分數，如果比利時在陣容上作出輪換的話，芬蘭是有機會乘虛而入。不過比利時主帥 馬丁內斯 Roberto Martínez 也將會給予 艾登·阿扎爾 及 德布勞內更多出場時間，以提升他們的狀態。預計比利時本場仍會獲勝，以全勝姿態晉級十六強。[客勝/2:0/3:0]