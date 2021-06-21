美國贈送250萬劑莫德納疫苗來台，針對長者是否可挑選疫苗，台北市長柯文哲21日在防疫記者會表示，AZ跟莫德納疫苗效果沒什麼太大差別，但當然有血栓疾病就打莫德納疫苗，此外2個效果副作用無明顯差別，這周AZ差不多打完，剩下都莫德納。

柯文哲說，單一新聞事件有影響AZ疫苗接種，但台北市民還是有一定的素質，18日雖然接種率掉下來，19、20日又回去了，AZ跟莫德納除非有特殊理由，否則其實效果沒啥差別。

柯說，中央應很快宣布優先施打者有懷孕或吃避孕藥的、對賀爾蒙刺激治療的人，另外還有廣義的血栓疾病，例如，塞心臟是心肌梗塞，塞腦袋中風，深層靜脈栓塞，掉下來變肺栓塞，因AZ有會血栓疾病問題，以上這幾種病都要打莫德納。

柯說，扣掉這些外，2個疫苗效果副作用無明顯差別，這周AZ差不多打完，剩下都莫德納。

對於北市確診數下降，是否公布足跡？柯說，目前還是以精準疫調，效果還不錯，當精準疫調與快篩陽性總數配合，會比較實在，採取最有效方式執行清零計畫。