美國聯準會(Fed)鷹派聲浪抬頭，美股重挫，影響亞股今(21日)一片綠油油，台股開低走低，加權指數收在17062.98點，下跌255.56點，守住萬七大關，成交值放大到5106億元，權值股王台積電收在今日最低價583元，下挫20元。

台股開盤以17305.49點、小跌13.05點開出後，指數一路下殺至17053.28點，下跌295.23點，面臨萬七保衛戰，電子、傳產、金融類股大多走跌，不過，電子權值股台積電被外資降評至「中立」，目標價從655元砍至580元，捐疫苗一事也引發多方討論，股價開盤即失守600元，以590元、下跌13元開出，盤中低點觸及583元，重挫20元，拉低台股指數百餘點，聯電也觸及51元，跌逾2%，聯發科也一度挫低46元至919元，股王矽力早盤強勢，近午盤也略顯疲弱，面板股友達今日力守紅盤，群創、彩晶則浮浮沈沈。

逆勢走揚的航運股仍為多頭焦點，貨櫃、散裝航運族群均乘風破浪，萬海率先攻上漲停249元，長榮也來到153.5元，差一檔就亮燈漲停，陽明高點來到162.5元，也漲逾半根停板，慧洋-KY、新興、裕民、四維航、台航等都攻上漲停，就連天上飛的華航、長榮航都一度亮燈。

高端疫苗20日宣布腸病毒71型疫苗第三期多國多中心臨床試驗解盲成功，包括安全性、免疫生成性、疫苗保護力三大指標結果合於預期，但未回答有關新冠肺炎疫苗問題，開盤以268元、下跌2元開出後，9點40分翻至平盤270元，10點即由黑翻紅，終場收在272元，上漲2元。